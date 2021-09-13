مترشحة ”الحمامة“ بآيت ورير تطعن في نتائج مرشح ”الحصان“

هبة بريس _ الرباط

تقدمت لطيفة شكري، وكيلة لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة آيت ايمور، بطعن لدى المحكمة الدستورية، في شأن نتائج الانتخابات التي تم إجرائها يوم الأربعاء الماضي 8 شتنبر، بسبب ما أسمته بالاختلالات والتلاعبات التي عرفتها عملية الاقتراع في آنه.

وقالت وكلية لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، في إشعار للمحامي المكلف، توصل جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، أن تسير عملية الاقتراع بالدائرة الانتخابية 12 خصوصا على مستوى مكتب التصويت 478 بفرعية ازنكاض شابتها عدة خروقات وتجاوزات غير قانونية من قبيل استعمال، وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري، لكل أنواع الضغوط على الساكنة ورشوتهم من أجل الحصول على أصواتهم.

وتباعا لتلك الأسباب وغيرها، طعنت العارضة ببطلان إجراءات الاقتراع ونتائجه، ملتمسة التحقيق في خلفيات الرشوة واستغلال النفوذ للتأثير على الساكنة، خصوصا وأن لديها أدلة قاطعة على قيام المذكور بالخروقات المشار إليها أعلاه، حسب ذات الإشعار

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