اليحياوي : حزب العدالة والتنمية انتهى إلى غير رجعة

هبة بريس _ الرباط

ادلى المحلل السياسي و الأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي بدلوه حيال الخسارة التي مني بها حزب العدالة والتنمية في في الانتخابات التشريعية بعدما حل ثامنا بـ 13 مقعدا فقط بعد أن كان يمتلك 125 في انتخابات 2016.

وقال اليحياوي في تدوينة على صدر صفحته الرسمية على فايسبوك جاء فيها “حزب العدالة والتنمية بالمعارضة…معارضة ماذا وبماذا؟ أب 13 عضوا، 9 منهم نساء نكرات مغمورات، سيعارض؟ أبمجموعة نواب لن يستطيعوا تكوين فريق برلماني سيعارض؟ ثم يعارض ماذا؟ أيعارض استمرارا مسلسل الإجهاز على صندوق المقاصة الذي دشنه وسار فيه ضدا على ملايين الفقراء والمعدمين؟.

وتابع “أيعارض تحرير سوق المحروقات الذي اعتمده كبير سحرتهم، فخدم بفضله كبريات الشركات وحرق بسببه جيوب المواطنين؟ أيعارض منظومة التعاقد التي سنها ليضع الكل تحت طائلة الهشاشة وانسداد الأفق؟”.

واستطرد “حزب العدالة والتنمية انتهى إلى غير رجعة، لا في المعارضة ولا في السلطة ولا بين الناس…ما على “قادته” إلا أن يزوروا قبر الراحل عبد الكريم الخطيب، ليترحموا عليه، ويعيدوا له حزبا هو نفسه لم يكن مقتنعا به، فباعه إياهم بدرهم رمزي، بعدما يئس منه

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