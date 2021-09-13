صحيفة ايطالية : النظام الجزائري يتحامل على المغرب لصرف الأنظار عن مشاكله الداخلية
كتبت الصحيفة الإيطالية “لاستامبا”، أن السلطات الجزائرية تسعى من خلال التحامل على المغرب، إلى صرف الأنظار عن مشاكلها الداخلية الحقيقية، متحدثة عن نظام جزائري متحجر، بدون استراتيجية سياسية ملائمة من أجل تنمية البلاد.
وأكدت الكاتبة كريمة موال، في مقال علقت من خلاله على قرار السلطات الجزائرية الأحادي الجانب قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة، أنه ومن خلال مهاجمة المغرب، تحاول الجزائر إخفاء المشاكل الحقيقية التي لا تزال تعصف بمستقبل الجزائريين، وتحويل الأنظار عن الحراك الذين يواصل مظاهراته في الشوارع ضد النظام من أجل حقوق الجزائريين.
وأوضحت الصحيفة أن “لدى المرء انطباعا بأن الجزائر تسير في الضياع أكثر فأكثر، بينما تتوفر على جميع الموارد (لاسيما الغاز الذي تزود به أوروبا) لتصبح اقتصادا كبيرا في المنطقة”.
وحسب اليومية، “من خلال دراسة التطور السياسي، الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر والمغرب، ندرك الفجوة القائمة بين البلدين المغاربيين: ففي الوقت الذي أقلعت فيه الرباط (بالرغم من عدم توفرها على موارد نفطية)، بفضل شبكة من العلاقات الدولية ورؤية سياسية واضحة للمستقبل، لا تزال الجزائر من جانبها، جامدة في الماضي، من دون استراتيجية سياسية ملائمة لتطوير البلاد”.
وأكدت الصحيفة، التي تطرقت أيضا لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، مع التزام مركزي بحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، أن الجزائر “منذ التوقيع على هذا الاتفاق، انخرطت في حملة مسعورة من الدعاية الشعبوية والمعادية للسامية”.
وأضافت “ومع ذلك، يبقى جعل المغرب كبش فداء، المناورة الوحيدة التي تتوفر عليها الجزائر، من أجل صرف الانتباه عن حالة الإفلاس التي تغرق فيها البلاد بسبب نظام متحجر، (…) غير قادر على تدبير المشاكل الداخلية، من قبيل حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد هذا الصيف، وباء “كوفيد-19″، والبطالة التي تطبق على جيل بأكمله”.
وخلصت “لاستامبا” إلى أن “استراتيجية الاتهامات الجزائرية والتوترات المستمرة مع دولة جارة مثل المغرب، التي تواصل من جانبها مد يدها (…) تحيل على أزمة سياسية عميقة في البلاد
3 تعليقات
الموت لكبرانات وحكام الجزاءر،المجرمين والخونة واللصوص،والأغبياء، وستبقى الصحراء،في،مغربها إلى يوم يبعثوا،وتترحم عل الساءقين،البريءين الذين قتلتهم مخابرات،الجزاءر،القتلة،والله يمهل،ولايهمل ايها،الكلاب الضالة،
كما يقول المثل : لكل مجتمع الحكام الذبن يليقون به.
وهذا ما ينطبق تماما على الشعب الجزاءري.الذي يبارك ويصفق داءما لكل ما يصدر عن نظام كبرنات العسكر فيما يخص معاداة المغرب في صحراءه منذ 1962 والى اليوم.
فالعسكر هم الذين خلقوا حرب الرمال ويتهمون المغرب.
وهم الذين خلقوا مرتزقة البوزبال لمعادلة المغرب في صحراءه منذ 1975.
وهم الذين طردوا 350000مغربي من الجزاءر ز عدبوهم وسلبوا لهم كل ممتلكاتخم ورموهم في الحدود وفرقوا بين الأسر الواحدة….
وهم الذين هجموا على فندق اسمي بمراكش في 1994 رااحجة والدليل.
وهم الذين هاجموا المغرب في امكالت 1 و2, و3وهم الذين يتهمون المغرب بجميع مشاكلهم الداخلية كالحراءف الأخيرة في القراءة وقتل ذلك الفنان البريء.. الخ……….!!!!!!
نستنتج من هذا ان الشعب الجزاءري لا يستنكر هذا ابدا ويدخل داءما في صف نظامها لمعادلة المغرب.وعليه فهذا الشعب يتحقق كل المصائب التي يسببها له هذا النظام العسكري هو اولا و قبل المغرب وكل شيء.و بهذا تسير الجزاءري الى الهاوية لا بسبب العسكر فقط بل بسبب غباء وبلادة الشعب الجزاءري ( المفرمط) منذ عهد بوخروبا والى اليوم.
في الحقيقة ان النظام المغربي هو الذي يتخبط بديون . أما بخصوص قطع العلاقات مع المخزن فالشعب الجزايري كله يقاطع العلاقات مع النظام الصهيوني المغربي الكافر والمرتد.