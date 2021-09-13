المجلس الأعلى للحسابات يدعو المرشحين لتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية
طالب المجلس الاعلى للحسابات، وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية الأخيرة، إلى تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية (بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف الانتخابية والجداول الملحقة به)، وإيداعها لدى المجلس داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراع 8 شتنبر 2021.
وحسب بلاغ للمجلس، فالدعوة تأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وأفاد البلاغ أن المجلس وضع رهن إشارة وكلاء لوائح الترشيح والمرشحين، منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم، مشيرا إلى أن مراحل إيداع حساباتهم تبدأ بالتسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية “https://elections.courdescomptes.ma”.
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3 تعليقات
لنكون وطنيين على المترشحين الناجحين أن يصرحوا بممتلكاتهم وجردها حتى نعرف ما حققون وهم يزاولون عملهم لأن البعض وفي ظرف قياسي أصبح غنيا جدا وجب الآن أن نحاسبهم من أين لك هذا وإرجاع الأموال المنهوبة بطريقة لا حبس فيها ولا تنكيل حتى يخاف الجدد وشكرا
بغينا غير نعرفو شكون اللي غادي يرجع الفلوس ديال الحملة؟ حيث هاد العم تبارك الله المال المرصود للعملية بالقناطر المقنطرة!!!
انطلاقا من التجارب السابقة …ما الجدوى من تقديم الحسابات ما دام المرشحون في حل من اية متابعة او مطالبة باسترجاع الاموال…