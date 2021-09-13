رباح يخرج عن صمته حيال إقدامه على تأسيس حزب جديد

هبة بريس _ الرباط

نفى عزيز رباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إقدامه على تأسيس حزب جديد، مشددا على أن هذا الادعاء “لا أساس له من الصحة”.

وأكد رباح في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، الاثنين 13 شتنبر 2021، أنه، “وككل قياديي وأعضاء حزب العدالة والتنمية، منكبون على العمل الجماعي من أجل التقييم والتقويم والتجديد، بما يخدم الوطن أولا ودائما، وبما يعيد للحزب دوره في الحياة السياسية بقيادة جديدة وأولويات جديدة مناسبة للمرحلة وتحدياتها

وكانت العديد من الاخبار قد تطرقت لنية عبد العزيز رباح تاسيس حزب جديد وان قادة من البيجيدي قطعوا أشواطا متقدمة في النقاش وفي المشاورات في أفق تأسيس حزب جديد

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