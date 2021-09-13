مرشح ” خاسر ” ينتقم من ساكنة دوار بتخريب ملعب لكرة القدم

2021-09-13 / 7:39 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

اتسعت الفضاء الازرق ” فايسبوك ” للحديث عن غضب مرشح خسر الانتخابات الاخيرة فعمد الى تخريب ملعب لكرة القدم انتقاما من ساكنة دوار
تمكرط باقليم سيدي افني

وقالت صفحات فيسبوكية أن الأمر يتعلق بأحد.المرشحين للانتخابات عن الدائرة 11، لكنه خسرها، مما دفعه إلى تدمير ملعب كرة القدم الذي كان قد أقيم على أرض في ملكيته بالمنطقة ذاتها.

وأشارت ذات المصادر إلى أن المرشح المذكور كان قد فاز بالمقعد الجماعي ذاته لمرتين متتاليتين، لكنه لم ينفذ أي وعد من وعوده، ما دفع المواطنين إلى التصويت ضده.

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