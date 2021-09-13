عزيز أخنوش يستقبل محمد ساجد للتشاور حول تشكيل الأغلبية الحكومية

2021-09-13 / 7:22 مساءً
0

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of بعد إعتقال المسؤول الأول عن إختلاس أموالهم والنصب عليهم.. الضحايا يحتجون أمام محكمة سطات

بعد إعتقال المسؤول الأول عن إختلاس أموالهم والنصب عليهم..…

2021-09-13 / 5:54 مساءً
Photo of مسنة في حالة هستيرية بعد أن طردها ابنها وتصرح”كتب الدار بسميتو وجرى عليا الزنقة”

مسنة في حالة هستيرية بعد أن طردها ابنها وتصرح”كتب…

2021-09-13 / 5:51 مساءً
Photo of عزيز أخنوش يستقبل امحند العنصر من أجل مشاورات تشكيل الحكومة

عزيز أخنوش يستقبل امحند العنصر من أجل مشاورات تشكيل…

2021-09-13 / 4:40 مساءً
Photo of عزيز أخنوش يستقبل ادريس لشكر للتشاور حول تشكيل الأغلبية الحكومية

عزيز أخنوش يستقبل ادريس لشكر للتشاور حول تشكيل الأغلبية…

2021-09-13 / 2:52 مساءً
Photo of .عقارب وزواحف تهدد سلامة ساكنة حي صفيحي وسط مدينة الدارالبيضاء

.عقارب وزواحف تهدد سلامة ساكنة حي صفيحي وسط مدينة…

2021-09-13 / 2:44 مساءً
Photo of نزار بركة في ضيافة عزيز أخنوش في ار المشاورات السياسية من أجل تشكيل الحكومة

نزار بركة في ضيافة عزيز أخنوش في ار المشاورات…

2021-09-13 / 12:57 مساءً
Photo of عزيز أخنوش يستهل المشاروات لتشكيل الحكومة باستثبال عبد اللطيف وهبي

عزيز أخنوش يستهل المشاروات لتشكيل الحكومة باستثبال عبد اللطيف…

2021-09-13 / 11:32 صباحًا
Photo of مقرب من رئيس جماعة كيسر ضحية حادث المحمدية في تصريح حزين وسط حشود من أهل القبيلة

مقرب من رئيس جماعة كيسر ضحية حادث المحمدية في…

2021-09-13 / 10:47 صباحًا
Photo of كبير قبيلة الفقيد ياسين الداودي يغمى عليه مباشرة بعد تصريح مثير وسط مقبرة كيسر

كبير قبيلة الفقيد ياسين الداودي يغمى عليه مباشرة بعد…

2021-09-12 / 11:12 مساءً
Photo of دموع أم بعد اغتص-اب ابنتها و فرارها من منزل العائلة تحت التهديد

دموع أم بعد اغتص-اب ابنتها و فرارها من منزل…

2021-09-12 / 10:33 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق