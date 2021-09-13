مُنتخَب بالـ PJD يستقيل من جماعة وجدة قبل تشكيل المجلس

2021-09-13 / 7:11 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قدم مرشح حزب العدالة والتنمية الفائز في الانتخابات الجماعية بوجدة، استقالته من عضوية مجلس الجماعة بعد مرور أيام على حصوله على مقعد بالجماعة المذكورة.

ووجه عبد الله هامل استقالته من عضوية المجلس الجماعي لباشا المدينة، وذلك قبل تشكيل المجلس بصفة رسمية،معللا استقالته بالأسباب االموضوعية

وكشف هامل، أن استقالته الموجهة لباشا للمدينة، قوبلت بالرفض، لعدم تشكيل المجلس الجماعي بعد، وهو ما اعتبره عامل “غير قانوني”، وظل متشبتا باستقالته

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