مشاورات تشكيل الحكومة .. “الدستوري” يعلن استعداده للمساهمة “في “المرحلة الفاصلة”

2021-09-13 / 6:52 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أكد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، عقب اللقاء الذي عقده اليوم الإثنين بالرباط مع رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش، في إطار المشاورات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، أن حزبه مستعد للمساهمة في هذه المرحلة الفاصلة.

وقال ساجد، في تصريح للصحافة، إن هذا اللقاء شكل مناسبة للتعبير “عن استعدادنا للمساهمة في هذه المرحلة الفاصلة”، مضيفا أن الحزبين تربطهما علاقات تاريخية ويتقاطعان المبادئ والتوجهات وقيم المواطنة وخدمة الوطن نفسها.

وأضاف أنه “عملنا بشكل مشترك في العديد من المناسبات، ومستعدون لمواصلة التزامنا مع حزب التجمع الوطني للأحرار كيفما كان الموقع والمسؤوليات التي نراها تتناسب وهذه المرحلة”، معربا عن تفاؤله بنجاح رئيس الحكومة المعين في مهمة تشكيل الحكومة.

وهنأ ساجد بالمناسبة رئيس الحكومة المعين على الثقة المولوية التي حظي بها، وأيضا على ” النجاح الكبير والمستحق ” الذي حققه حزب التجمع الوطني للأحرار خلال استحقاقات 8 شتنبر.

وبعد أن أكد على أهمية تعاون الجميع من أجل إنجاح المرحلة المقبلة، توقف ساجد عند الانتظارات الكبيرة خلال الفترة المقبلة والمتمثلة في مواجهة جائحة كورونا وانعكاساتها، والدخول في مرحلة جديدة على ضوء النموذج التنموي الجديد التي تتقاسم جميع الهيئات السياسية مبادئه الكبرى.

يشار إلى أن حزب الاتحاد الدستوري حل سابعا خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في الثامن من شتنبر، وراء التجمع الوطني للأحرار (102) وحزب الأصالة والمعاصرة (86)، وحزب الاستقلال (81)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (35)، والحركة الشعبية (29)، والتقدم والاشتراكية (21)، بعد حصوله على 18 مقعدا.

وكان أخنوش قد شرع، صباح اليوم، في مشاوراته من أجل تشكيل الحكومة الجديدة حيث التقى بالسيد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والسيد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، والسيد ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والسيد امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية.

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