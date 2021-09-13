رفاق بنعبد الله يقودون مجلس جهة الداخلة والاستقلال الجماعة الترابية

2021-09-13 / 6:40 مساءً
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ع بركة _ هبة بريس

وفق بلاغ صحفي توصلت به ” هبة بريس” صادر عن تمثيلية أربعة أحزاب بجهة الداخلة واد الذهب، يفيد تشكيل تحالف بينهما لتشكيل مجلسي الجهة والجماعة الترابية الداخلة .

ووفق ما جاء في البلاغ الموقع من طرف المنسقين الجهويين للاحزاب الأربعة ( التقدم والاشتراكية و الاستقلال وحزب الامل وحزب الاتحاد الدستوري وحزب المجتمع الديمقراطي” انه بناءا على النتائج الخاصة بإقتراع 8 شتنبر الجاري، وتجسيدا لروح التوافق بين الفرقاء السياسيين، وتجسيدا للعناية التي يوليها الملك محمد السادس لمواطنيه بهذه الربوع من الوطن، عملت الاحزاب المتحالفة على بلورة برنامج عمل جهوي وفق رؤية تشاركية توافقية تجاوبا مع انتظارات مواطني جهة الداخلة واد الذهب، بناءا على توجهات البرنامج التنموي الجديد في إطار التوصيات الملكية تم الاتفاق على التشكيلة التالية :

انتخاب محمد بوبكر عن حزب التقدم والاشتراكية رئيسا لجهة الداخلة واد الذهب وتشكيل اعضاء المجلس من الأحزاب المتحالفة.

فيما تم الاتفاق على انتخاب ” حمة أهل بابا” رئيسا للمجلس الترابي لمدينة الداخلة، ممثلا عن حزب الاستقلال على ان يتم تشكيل المكتب المسير للمجلس من الأحزاب المتحالفة.

ودعت الاحزاب المتحالفة، كافة مواطني جهة الداخلة واد الذهب إلى التصدي للتفرقة، والالتفاف حول الاحزاب الممثلة لها بالجهة من أجل العمل سويا لخلق التنمية المنشودة وتحقيق العيش الكريم للمواطنين

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