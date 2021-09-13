الشغب الرياضي يقود 16 شابا من بينهم قاصرين للاعتقال

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، مساء امس الأحد 12 شتنبر الجاري، من ضبط 16 شخصا، من بينهم 11 قاصرا، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بأعمال الشغب المرتبط بالرياضة وخرق حالة الطوارىء الصحية وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكان عدد كبير من المحسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم المحلية، من بينهم قاصرين، قد تجمهروا بساحة “سيدي الشافي” بسلا قبل أن يعمدوا إلى التراشق بالحجارة، مما تسبب في إلحاق خسائر مادية بعدة سيارات، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي باشرت إجراءات حفظ النظام التي مكنت من ضبط ستة عشر شخصا من بين المشتبه فيهم.

وقد فتحت الشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الأفعال الإجرامية المنسوبة للأشخاص المضبوطين، ورصد الخسائر المادية المسجلة، وتحديد خلفيات وأسباب ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

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