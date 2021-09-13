محكمة فرنسية تبدأ محاكمة مغربي كان مسؤولا عن أمن ماكرون

2021-09-13 / 6:09 مساءً
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هبة بريس

شرعت محكمة فرنسية في محاكمة الفرنسي من أصول مغربية ألكسندر بنعلا المسؤول السابق عن أمن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وسيكون على بنعلا اعطاء توضيحات وتعليل للمعاملة السيئة للمتظاهرين.

وسيضطر بنعلا إلى الرد على استفسارات القضاة بخصوص استخدام جوازي سفر دبلوماسيين بعد إقالته من قصر الإليزيه، وذلك خلال رحلات قادته إلى دول إفريقية، من بينها المغرب.

وعمل بنعلا رجل أمن خاص وفي سن الـ18، في الحزب الاشتراكي الفرنسي. وبعدما أبلى بلاء حسنا، اقترحه مسؤولو الحزب ضمن فريق الأمن الخاص بفرانسوا هولاند خلال حملة الانتخابات الرئاسية سنة 2012، وهو يحاول الحصول على ولاية رئاسية ثانية.

وفي سنة 2016، ظهر لأول مرة ألكسندر رفقة ماكرون الرئيس الفرنسي الحالي، قبل أن يصل إلى قصر الإليزي، واستمر في الظهور إلى جانبه إلى غاية سنة 2018

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