حزب إسباني يطالب باستغلال سقوط العدالة والتنمية لتعزيز العلاقات مع المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يبدو أن كل المؤشرات تسير في اتجاه تحسن العلاقات الثنائية و الدبلوماسية بين المغرب و إسبانيا و هو ما زكته مصادر مقربة من صحف إسبانية أشارت لذات المعطى.

و في هذا الصدد، نشرت مجموعة من الصحف الإسبانية أن سقوط حزب العدالة و التنمية الذي كان يدير الحكومة المغربية سيساهم في تسريع عودة العلاقات بين المغرب و إسبانيا.

موازاة مع ذلك، طالب حزب سيودادانوس الإسباني بضرورة استغلال نهاية حقبة الحزب الإسلامي الحاكم في المغرب لتعزيز العلاقات بين المغرب و إسبانيا في ظل الأزمة الأخيرة بين البلدين.

و تطرقت الصحف الإسبانية لقرب زيارة رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب، حيث أكدت أن الجانب الإسباني ينتظر فقط تشكيل الحكومة المغربية بشكل رسمي لزيارة الرباط و تحسين العلاقات في ظل حكومة سيقودها عزيز أخنوش.

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