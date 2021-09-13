وزيرة الصحة المالية تطمئن على السائق المغربي ضحية الاعتداء

هبة بريس

قامت وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية المالية ديميناتا سانغاري الإثنين رفقة سفير صاحب الجلالة ببماكو حسن الناصري بزيارة السائق المغربي الذي يرقد بإحدى المصحات ببماكو إثر إصابته بجروح في الاعتداء الإجرامي الذي استهدف يوم السبت سائقين مغاربة ما خلف مقتل اثنين منهم.

وخلال هذه الزيارة اطمأنت الوزيرة المالية على صحة السائق وظروف علاجه واستمعت الى توضيحات قدمها الطاقم الطبي.

وكانت الحكومة المالية على لسان وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد عبد اللاي ديوب قد قدمت التعازي الى سفير صاحب الجلالة ببماكو في وفاة السائقين المغربيين وعبرت عن تضامنها.كما أكدت عزمها على إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ومتابعة منفذيه.

وكان سائقان مغربيان قد قتلا بالرصاص من قبل عناصر مسلحة فيما أصيب آخر بجروح ونجا سائق رابع، يوم السبت على مستوى بلدة ديديني على بعد 300 كلم من العاصمة المالية بماكو، بينما كانوا متوجهين بشاحنات محملة بالبضائع الى العاصمة المالية.

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