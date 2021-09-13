خبر انفصال بسمة بوسيل و تامر حسني يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

2021-09-13 / 5:09 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تصدر خبر انفصال الفنان المصري تامر حسني و الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، (تصدر) مواقع التواصل الاجتماعي و عناوين الأخبار.

و تداولت مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير العرب خبر انفصالهما، بعد ظهور تامر مع عارضة الأزياء يارا، و نشر بسمة تدوينة عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع انستقرام .

و كتبت خريجة ستار أكاديمي تدوينة جاءت كالتالي: “يا رب يخلصني من الناس المنافقة والخاينة الي فحياتي، ويعوضني عن صبري”، الأمر الذي جعل متابعيها يرجحون أنها تقصد خيانة زوجها لها مع عارضة الأزياء.

و يشار أنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها علاقة بسمة و تامر الجدل، خاصة و أن الفنان المصري يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي و لديه الكثير من المعجبات.

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‫3 تعليقات

  2. أتفه من التفه نفسه…هناك الكثير يمكن ملئ الفراغات به عوض الخوض في الحياة الخاصة للناس و التي لا تهمنا لا من قريب و لا من بعيد و لا تحدث فرقا في حياتنا و لا تعنينا ولا و لا و لا …….

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