توقيف 5 مسافرين قدموا اختبارات كورونا مزورة بميناء الناظور

هبة بريس - الناظور

تمكنت عناصر الشرطة بميناء الناظور، من توقيف خمسة مسافرين، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و63 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في الإدلاء بشواهد اختبارات مزورة للفحص عن فيروس كوفيد-19.

وقد تم ضبط المشتبه فيهم خلال إجراءات المراقبة الحدودية استعدادا للسفر على متن رحلة بحرية، وهم في حالة تلبس بحيازة وتقديم شواهد اختبارات مزورة للفحص عن فيروس كوفيد-19.

وقد أخضعت الشرطة القضائية بالناظور جميع الأشخاص المضبوطين لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات حيازة وتقديم هذه الوثائق المزورة التي تهدد الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

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