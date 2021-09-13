كورونا المغرب
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تسجيل 917 إصابة و72 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-09-13 / 4:45 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 917 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 905.564 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 72 وفاة ليصل العدد إلى 13.618.

كما تم التأكد من 4451 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 861.106.

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تعليق واحد

  1. على الله تكون هاد الحكومة الجديدة برءاسة عزيز المغرب و الشعب فال خير علينا و على النغاربة اجمعين و الله ارفع علينا الوباء و البلاء

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