أخنوش يستقبل لشكر.. والأخير: مستعدون للعطاء لإنجاح المشروع التنموي

2021-09-13 / 4:17 مساءً
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هبة بريس - الرباط

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الاثنين بالرباط، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر والقيادي عن الحزب الحبيب المالكي.

وتميز اللقاء بمشاورات مطولة بين الطرفين، حول تشكيلة الحكومة المنتظرة ومقترحات الجانبين.

وفي هذا الصدد، قال لشكر في تصريح صحفي أعقب لقاءه بأخنوش:”كانت مشاورات حاولنا من خلالها اعطاء تصورنا للاوضاع دوليا ووطنيا وحاولنا تسليط الضوء على ماهو مطروح في الساحة”.

وأضاف “مستعدون لبذل المزيد وللعطاء من أجل إنجاح المشروع التنموي الجديد لبلادنا”.

هذا وكان أخنوش قد استقبل صباح اليوم، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، للمشازرات بخصوص تشكيل الحكومة.

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