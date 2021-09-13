الرصاص يلعلع بالرباط لتوقيف 3 أشخاص عرضوا عناصر أمن للخطر
صورة تعبيرية

وجدة .. مفتش شرطة يستعمل سلاحه لإيقاف جانح في حالة تخدير

2021-09-13 / 3:40 مساءً
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هبة بريس - وجدة

اضطر مفتش شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن وجدة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين 13 شتنبر الجاري، لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، لتحييد الخطر الصادر عن جانح كان في حالة تخدير، وهدد سلامة المواطنين وموظفي الشرطة بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت عناصر مكافحة العصابات قد تدخلت لضبط المشتبه فيه البالغ من العمر 21 سنة، بسبب حيازته لسكينين في ظروف من شأنها تعريض سلامة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة جراء حالة التخدير التي كان عليها، وهو ما اضطر مفتش شرطة لاطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي لدفع هذا الخطر وتوقيف المشتبه فيه.

وقد تم إيداع المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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