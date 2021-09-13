جرسيف:الجغاوي يحافظ على رئاسة المجلس الجماعي والجرار يظفر بالاقليمي

هبة بريس - جرسيف

نجح الاستقلالي علي جغاوي، في الحفاظ على منصبه على رأس المجلس الجماعي لجرسيف، فيما ظفر حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس الاقليمي.

وحسب بلاغ صادر عن حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية، وحزب فيدرالية اليسار الديموقراطي، وحزب البيئة والتنمية المستدامة، فقد تم الاتفاق على إسناد رئاسة الجماعة للاستقلال والاقليم للبام.

كما اتفقت الأحزاب المذكورة على تشكل تحالف مشترك مع البدء الفعلي في كافة الإجراءات القانونية المعمول بها.

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