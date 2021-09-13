بشائر أمطار الخير تدفع فلاحي المملكة للشروع في موسم الحرث مبكرا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت مجموعة من مناطق المملكة تساقطات مطرية عشية و ليلة أمس و كذا صباح اليوم، و هو ما أكدته معطيات و أرقام مديرية الأرصاد الجوية التي تتوقع استمرار الزخات المطرية المتفرقة طيلة ساعات اليوم.

و مع تباشير أمطار الخير، شرع عدد من الفلاحين في عملية الحرث و تقليب الأرض، حيث يسود التفاؤل غالبية الفلاحين باعتبار سقوط المطر في وقت مبكر من الموسم الفلاحي يساعد على تحسين المردودية في حال كانت التساقطات اللاحقة في وقتها المعهود و المنشود.

و في هذا الصدد، أكد أحد فلاحي الشاوية أن الأمطار الحالية و إن كان تأثيرها محدودا على الفرشة المائية غير أنها تساهم في تلطيف الجو و تعميم التفاؤل بين الفلاحين، فضلا على دورها الهام في مرحلة تقليب الأرض و حرثها قبيل الشروع في زرع البذور.

و أوضح ذات المتحدث أن الفلاحة البورية في المغرب تعتمد بشكل كبير على التساقطات المطرية المبكرة، حيث تمنح الفلاح أملا كبيرا في موسم فلاحي جيد، و تخفف عليه الأعباء المالية و المصاريف الإضافية.

و شدد الفلاح عينه على أن الدعم الذي تقدمه وزارة الفلاحة عبر برامج المخطط الأخضر ساهمت و ما تزال في التخفيف من حدة الأزمات التي يعانيها الفلاح المغربي خاصة خلال المواسم الجاف، متمنيا أن يكون الموسم الفلاحي هذا العام أفضل من سابقيه خاصة مع بداية سقوط المطر في هذا الوقت و التي اعتبرها فأل خير و بشرى حسنة لموسم يتوقع أن يكون جيدا.

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