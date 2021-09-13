تزامنا ومحاكمة رئيس ودادية وأمين مالها بسطات.. الضحايا يحتجون أمام المحكمة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

احتشد العشرات من ضحايا ودادية سكنية صباح اليوم الاثنين أمام المحكمة الابتدائية بسطات، تزامنا وانطلاق محاكمة رئيس الودادية وأمينها مالها اللذان يقبعان سجن عين علي مومن ضواحي سطات، واللذين تم تأجيل النظر في ملفهما مع باقي المتابعين إلى يوم الاثنين المقبل.

وقد طالب المحتجات والمحتجون من الجهات المعنية انصافهم لاسيما وأن الكثير من منتسبي الودادية قد قضوا نحبهم دون الاستفادة من السكن تاركين الملف معلقا للورثة.

وقد أكد المحتجون الذين رفعوا اليافظات ورددوا الشعارات من أمام محكمة سطات الابتدائية وسط استنفار أمني من مختلف الأجهزة الأمنية، ( أكدوا) على أن لجوءهم إلى القضاء يأتي في سياق عدم التزام ممثلو الودادية بتعهداتهم إزاء المشروع السكني الذي تسلم على اثره (ممثلو الودادية) مبالغ مالية مهمة دون استكمال كافة المراحل الخاصة بتسليمهم للبقع، وهو ما جعل النيابة العامة آنذاك تعرضهم على مسطرة الصلح من أجل ايجاد حل يرضي كافة الاطراف، قبل اتخاذ الاجراءات القانونية.

ويشار أن وكيل الملك لدى ابتدائية سطات، أمر بايداع رئيس ودادية وأمين مالها سجن عين علي مومن ضواحي مدينة سطات في وقت سابق تمهيدا لمحاكمتهما بتهمة النصب وعدم تنفيذ العقد، والتصرف في أموال ودادية، والحاق الضرر بتعاونية، فيما تمت متابعة أربعة آخرين في حالة سراح.

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