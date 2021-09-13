بركة: سأناقش عرض رئيس الحكومة مع اللجان التقريرية للحزب
هبة بريس
أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أنه ستتم مناقشة العرض الذي تقدم به السيد أخنوش، في إطار الهيئات التقريرية للحزب، وأساسا بمجلسه الوطني.
وأضاف بركة، في تصريح للصحافة، عقب لقائه مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن اللقاء شكل فرصة “لنقاش حقيقي مبني أولا على الروح الوطنية وكذلك على الإرادة القوية من أجل جعل هذه المحطة بالنسبة لبلادنا محطة للتجاوب مع انتظارات المواطنين والمواطنات وكذلك لاسترجاع ثقتهم، ومحطة لبناء المستقبل انطلاقا من النموذج التنموي الجديد” .
وأشار إلى أنه “ستكون هناك مشاورات مهمة مع رئيس الحكومة المعين حول البرنامج الحكومي المقبل من أجل إدراج العديد من الالتزامات ” المتضمنة في البرامج الانتخابية للأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية.
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18 تعليقات
أي روح وطنية تتكلمون عليها لقد مرت انتظارات وهمية بدون تحقيقها ولأن تريدون الإصلاح والتغير .غيروا انفسكم أولا…
نتمنى أن تقوم ياسيد اخنوش بتشكيلة في المستوى المطلوب وذي رصيد ثقافي هائل.
إن السيد نزار بركة شخصية مثقفة واعية فهو الأمين العام لحزب الاستقلال فإذا كلفه السيد اخنوش على اي مهام فهو قد المسؤولية ورجل بمعنى الكلمة وطني.
نتمنى من الحكومة الجديدة ان تواصل مسارها السياسي بالمغرب بجدية ومتابرة في تكوين مستقبل أفضل بكثير من السابق.
ملاحظتنا أن حزب التجمع الاحرار سيكون مفتاح ونجاح وخير للمغاربة لأنه ببساطة حزب قوي وسيكون دائما سباقا لمصالح المواطني.
نحن على أمل كبير بأن حزب الاحرار سيحقق مسيرة حاشدة بالتغيرات في جميع المجالات وسيعطي أهمية للشباب أكثر بكثير.
من الواضح ان السيد اخنوش أنه لايضيع أمل الشباب العاطل عن العمل . وسياخذه بعين الاعتبار .ويضعه في مخططاته . السياسية.
التغير ثم التغير وبالاخص في تشكيلة الجديدة لخدمة المواطن ومطالبه في المجتمع المغربي ولاننسى كذالك المجال القروي.ولكم النظر…..
نحن عندنا الثقة الكاملة في السيد اخنوش على هذه المسؤولية وسيعل بكل جهده لتحقيق مطالب الشعب المغربي والدرجة الأولى شبابنا.
إذا تمكن السيد اخنوش من تشكيلة جديدة في الحكومة البرلمانية التي سيقودها وكان مكلف بها من طرف صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وبطريقة علمية وعقلانية فلن تكون هناك أي معارضة .
نتمنى التوفيق والمزيد من التألق والابداع في مهامكم السياسية المقبلة.
الحمدلله على هذآ الحزب جاء في وقته ليحارب الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذا البلد.
نحن يد واحدة معك السيد اخنوش من أجل النضال وتحقيق مستقبل أفضل بكثير والمثل يقول (يد واحدة لاتصفق).
إن قيادة السيد اخنوش لهذا الحزب بشارة خير على المغاربة
السيد اخنوش رجل الغذ .اعانك الله في مسيرتك السياسية
في اعتقادنا انك ستكمل الرسالة كما ينبغي ولك التوفيق.
نحن جد فخورين بمنصبك الجديد ولنا أمل كبير في بأن تقوم بخدمة الوطن
إن السيد اخنوش سيواجه حرب سياسية واقتصادية واجتماعية لما خلفته الحكومة السابقة ونتمنى له إنتصار والله المعان.