بركة: سأناقش عرض رئيس الحكومة مع اللجان التقريرية للحزب

2021-09-13 / 2:33 مساءً
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هبة بريس

أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أنه ستتم مناقشة العرض الذي تقدم به السيد أخنوش، في إطار الهيئات التقريرية للحزب، وأساسا بمجلسه الوطني.

وأضاف بركة، في تصريح للصحافة، عقب لقائه مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن اللقاء شكل فرصة “لنقاش حقيقي مبني أولا على الروح الوطنية وكذلك على الإرادة القوية من أجل جعل هذه المحطة بالنسبة لبلادنا محطة للتجاوب مع انتظارات المواطنين والمواطنات وكذلك لاسترجاع ثقتهم، ومحطة لبناء المستقبل انطلاقا من النموذج التنموي الجديد” .

وأشار إلى أنه “ستكون هناك مشاورات مهمة مع رئيس الحكومة المعين حول البرنامج الحكومي المقبل من أجل إدراج العديد من الالتزامات ” المتضمنة في البرامج الانتخابية للأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية.

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‫11 تعليقات

  3. إن السيد نزار بركة شخصية مثقفة واعية فهو الأمين العام لحزب الاستقلال فإذا كلفه السيد اخنوش على اي مهام فهو قد المسؤولية ورجل بمعنى الكلمة وطني.

  5. ملاحظتنا أن حزب التجمع الاحرار سيكون مفتاح ونجاح وخير للمغاربة لأنه ببساطة حزب قوي وسيكون دائما سباقا لمصالح المواطني.

  7. من الواضح ان السيد اخنوش أنه لايضيع أمل الشباب العاطل عن العمل . وسياخذه بعين الاعتبار .ويضعه في مخططاته . السياسية.

  8. التغير ثم التغير وبالاخص في تشكيلة الجديدة لخدمة المواطن ومطالبه في المجتمع المغربي ولاننسى كذالك المجال القروي.ولكم النظر…..

  9. نحن عندنا الثقة الكاملة في السيد اخنوش على هذه المسؤولية وسيعل بكل جهده لتحقيق مطالب الشعب المغربي والدرجة الأولى شبابنا.

  10. إذا تمكن السيد اخنوش من تشكيلة جديدة في الحكومة البرلمانية التي سيقودها وكان مكلف بها من طرف صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وبطريقة علمية وعقلانية فلن تكون هناك أي معارضة .

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