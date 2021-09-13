بركة: سأناقش عرض رئيس الحكومة مع اللجان التقريرية للحزب

هبة بريس

أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أنه ستتم مناقشة العرض الذي تقدم به السيد أخنوش، في إطار الهيئات التقريرية للحزب، وأساسا بمجلسه الوطني.

وأضاف بركة، في تصريح للصحافة، عقب لقائه مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن اللقاء شكل فرصة “لنقاش حقيقي مبني أولا على الروح الوطنية وكذلك على الإرادة القوية من أجل جعل هذه المحطة بالنسبة لبلادنا محطة للتجاوب مع انتظارات المواطنين والمواطنات وكذلك لاسترجاع ثقتهم، ومحطة لبناء المستقبل انطلاقا من النموذج التنموي الجديد” .

وأشار إلى أنه “ستكون هناك مشاورات مهمة مع رئيس الحكومة المعين حول البرنامج الحكومي المقبل من أجل إدراج العديد من الالتزامات ” المتضمنة في البرامج الانتخابية للأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0