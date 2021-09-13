عزيز أخنوش

نشطاء يطالبون أخنوش بتقليص عدد الحقائب الوزارية والاعتماد على الكفاءات الشابة

2021-09-13 / 2:08 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

انطلقت صبيحة اليوم المشاورات الحكومية التي يقودها عزيز أخنوش الذي عينه الملك محمد السادس قبل أيام كرئيس للحكومة بعد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار للانتخابات التشريعية، حيث سيقابل أخنوش عدد من قادة و أمناء الأحزاب السياسية المرتقب مشاركتها في الحكومة.

و موازاة مع ذلك، طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من عزيز أخنوش بضرورة تقليص عدد الحقائب الوزارية و القطع مع سياسة السلف السابق الذين كانوا يعتمدون سياسة ترضية الخواطر و توزيع الغنيمة عبر إحداث حقائب وزارية كثيرة.

و طالب النشطاء ذاتهم من رئيس الحكومة الجديد باعتماد كفاءات شابة و وجوه سياسية جديدة للقطع مع عهد “باك صاحبي”، خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية التي أبان عنها حزب التجمع الوطني للأحرار خلال حملته الانتخابية و الوعود التي قطعها للمغاربة.

هذا و يتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة و الحقائب الوزارية الممنوحة في وقت قصير نظرا لوجود توافقات أولية بين غالبية الفرقاء السياسيين الذين سيشكلون التحالف الحكومي الذي يقوده عزيز أخنوش.

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