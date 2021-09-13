في عيد ميلاد ابنتها.. لطيفة رأفت:”أتمنى من الله أن يطيل في عمري لكي أراك في اعلى المراتب”

نجلاء مزيان - هبة بريس

وجهت الفنانة المغربية لطيفة رأفت رسالة لابنتها الوحيدة ألماس بمناسبة ذكرى ميلادها الثاني، (وجهت) عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات.

و نشرت رأفت عبر نفس المنصة ” صورا لابنتها ألماس، مرفوقة بالتعليق التالي: “حبيبتي الغالية ألماس ابنتي ودنيتي وحياتي، اليوم أكملت سنتين كانت من أحسن الاعوام في حياتي وأنت تكبري امام اعيوني بخطواتك وضحكك وبكائك ولعبك وحضنك الدافىء امليتي عليا الحياة واصبح لها طعم”.

وأضافت قائلة: “أتمنى من العلي القدير أن يطيل في عمري لا لانني متشبتة بالدنيا، لكن لكي أراك في اعلى المراتب واحسن احوال والصحة وثقة في النفس وحب الناس ووطنك ومؤمنة بالله كل الايمان، وأن تكوني ابنة صالحة بارة بوالديها، الله يرضى عليك حبيتي وعمري وكل عام وانت ابنتي الغالية يا ألماستي”.

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