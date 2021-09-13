الاستقلالي القاديري يقترب من رئاسة جهة الدار البيضاء سطات

2021-09-13 / 12:05 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن فؤاد القاديري المنسق الجهوي لحزب الاستقلال اقترب بشكل كبير من رئاسة جهة الدار البيضاء سطات.

و حسب ذات المصادر، فقد توافقت الأحزاب الفائز مرشحوها بأكبر عدد من المقاعد بجهة الدار البيضاء سطات على إسم فؤاد القاديري ليكون رئيسا لأكبر جهات المغرب من حيث التعداد السكاني.

و يحظى فؤاد القاديري، البرلماني السابق عن حزب الميزان باحترام مختلف الأطياف السياسية، و هو ما جعل التوافق حول رئاسة جهة الدار البيضاء سطات يمر في سلاسة غير معهودة.

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تعليق واحد

  1. فؤاد القادري ليس لا يليق لهذا المنصب لقد ارتكب عدة اغلاط في تدبير الحملة الانتخابية وخصوصا عندنا في الحي الحسني ومولاي رشيد

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