أمن بني ملال يوقف عصابة تنشط في الاختطاف والاحتجاز والسرقة

هبة بريس - بني ملال

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية تنشط في ارتكاب عمليات للاختطاف والاحتجاز المقرون بالسرقة باستعمال العنف.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيهم في استدراج ضحاياهم، خصوصا من كبار السن الذين يقطنون بمفردهم، وتعريضهم للاختطاف والاحتجاز بأماكن منعزلة، قبل الانتقال إلى مساكنهم والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية وأموالهم، وذلك قبل أن تقود أبحاث وتحريات مكثفة قادتها فرق الشرطة القضائية إلى تحديد هوياتهم بالكامل وتوقيفهم بمدينة بني ملال وضواحيها.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين عن حجز جزء من متحصلات عمليات السرقة، عبارة عن حلي ومجوهرات ومتعلقات شخصية، فضلا عن حجز سيارة نفعية ولوحات ترقيم مزورة تستعمل في تنفيذ هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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