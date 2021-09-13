أمن بني ملال يوقف عصابة تنشط في الاختطاف والاحتجاز والسرقة

2021-09-13 / 11:48 صباحًا
0
هبة بريس - بني ملال

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية تنشط في ارتكاب عمليات للاختطاف والاحتجاز المقرون بالسرقة باستعمال العنف.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيهم في استدراج ضحاياهم، خصوصا من كبار السن الذين يقطنون بمفردهم، وتعريضهم للاختطاف والاحتجاز بأماكن منعزلة، قبل الانتقال إلى مساكنهم والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية وأموالهم، وذلك قبل أن تقود أبحاث وتحريات مكثفة قادتها فرق الشرطة القضائية إلى تحديد هوياتهم بالكامل وتوقيفهم بمدينة بني ملال وضواحيها.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين عن حجز جزء من متحصلات عمليات السرقة، عبارة عن حلي ومجوهرات ومتعلقات شخصية، فضلا عن حجز سيارة نفعية ولوحات ترقيم مزورة تستعمل في تنفيذ هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of سرق سيدة بالعنف وهاجم شرطي.. الرصاص يلعلع بالرباط لتوقيف عشريني

سرق سيدة بالعنف وهاجم شرطي.. الرصاص يلعلع بالرباط لتوقيف…

2021-09-13 / 10:57 صباحًا
Photo of سلا.. توقيف 16 مشجعا كرويا أحدثوا فوضى بالشارع ورشقوا سيارات بالحجارة

سلا.. توقيف 16 مشجعا كرويا أحدثوا فوضى بالشارع ورشقوا…

2021-09-13 / 9:45 صباحًا
Photo of مقتل شخص وإصابة آخرين في اعتداء بالسكين ضواخي تاونات

مقتل شخص وإصابة آخرين في اعتداء بالسكين ضواخي تاونات

2021-09-12 / 3:55 مساءً
Photo of مؤلم ..عذب والدته وقتلها رفقة زوجته وابنه بالرباط

مؤلم ..عذب والدته وقتلها رفقة زوجته وابنه بالرباط

2021-09-12 / 10:59 صباحًا
Photo of مصرع رئيس جماعة بلون الحمامة بسطات في حادثة سير

مصرع رئيس جماعة بلون الحمامة بسطات في حادثة سير

2021-09-10 / 11:29 مساءً
Photo of قتلى وجرحى جراء حادث خطير ضواحي كلميم

قتلى وجرحى جراء حادث خطير ضواحي كلميم

2021-09-10 / 4:35 مساءً
Photo of إحباط تهريب أزيد من 814 الف وحدة من الشهب والمفرقعات بميناء البيضاء

إحباط تهريب أزيد من 814 الف وحدة من الشهب…

2021-09-10 / 9:52 صباحًا
Photo of أكادير.. وفاة شخص بالمستشفى بعد ضبطه في حالة تلبس بارتكابه مخالفات انتخابية

أكادير.. وفاة شخص بالمستشفى بعد ضبطه في حالة تلبس…

2021-09-08 / 7:55 مساءً
Photo of وفاة مرشح انتخابي بجهة سلا قبل ساعات من بداية الانتخابات

وفاة مرشح انتخابي بجهة سلا قبل ساعات من بداية…

2021-09-07 / 6:43 مساءً
Photo of 23 قتيلا و2120 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

23 قتيلا و2120 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال…

2021-09-07 / 5:48 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق