مقرب من رئيس جماعة كيسر ضحية حادث المحمدية في تصريح حزين وسط حشود من أهل القبيلة

2021-09-13 / 10:47 صباحًا
0

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of نزار بركة في ضيافة عزيز أخنوش في ار المشاورات السياسية من أجل تشكيل الحكومة

نزار بركة في ضيافة عزيز أخنوش في ار المشاورات…

2021-09-13 / 12:57 مساءً
Photo of عزيز أخنوش يستهل المشاروات لتشكيل الحكومة باستثبال عبد اللطيف وهبي

عزيز أخنوش يستهل المشاروات لتشكيل الحكومة باستثبال عبد اللطيف…

2021-09-13 / 11:32 صباحًا
Photo of كبير قبيلة الفقيد ياسين الداودي يغمى عليه مباشرة بعد تصريح مثير وسط مقبرة كيسر

كبير قبيلة الفقيد ياسين الداودي يغمى عليه مباشرة بعد…

2021-09-12 / 11:12 مساءً
Photo of دموع أم بعد اغتص-اب ابنتها و فرارها من منزل العائلة تحت التهديد

دموع أم بعد اغتص-اب ابنتها و فرارها من منزل…

2021-09-12 / 10:33 مساءً
Photo of إنفعال وصدمة صديق للراحل ياسين الداودي لحظات قبل دفنه

إنفعال وصدمة صديق للراحل ياسين الداودي لحظات قبل دفنه

2021-09-12 / 9:25 مساءً
Photo of تفاصيل خطيرة بخصوص الحادث المؤلم للسائقين المغربة بمالي على لسان الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي

تفاصيل خطيرة بخصوص الحادث المؤلم للسائقين المغربة بمالي على…

2021-09-12 / 6:44 مساءً
Photo of الداخلة… خروج عشرات من المواطنين مطالبين ببقاء ”الخطاط ينجا“ في منصبه

الداخلة… خروج عشرات من المواطنين مطالبين ببقاء ”الخطاط ينجا“…

2021-09-12 / 5:30 مساءً
Photo of خال سائق الشاحنة المقتول بمالي يكشف التفاصيل والعائلة تطالب بجثته لدفنها بالمغرب

خال سائق الشاحنة المقتول بمالي يكشف التفاصيل والعائلة تطالب…

2021-09-12 / 5:29 مساءً
Photo of زوجة السائق الذي نجا من الموت بأعجوبة في مالي تحكي ماوقع، وتطالب بعلاج زوجها داخل المغرب

زوجة السائق الذي نجا من الموت بأعجوبة في مالي…

2021-09-12 / 4:55 مساءً
Photo of تجمهر كبير وشهادات عن الراحل ياسين الداودي من قلب مسقط راسه بكيسر ضواحي سطات

تجمهر كبير وشهادات عن الراحل ياسين الداودي من قلب…

2021-09-12 / 4:05 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق