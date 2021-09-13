لتفرغه لمسؤولياته الجديدة.. أخنوش ينسحب من تسيير الهولدينغ العائلي

هبة بريس - الرباط

قرر عزيز أخنوش، عقب تعيينه من قبل الملك محمد السادس، رئيسا للحكومة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، “قرر” الشروع في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي.

وحسب بلاغ صحفي، فقد سبق لعزيز أخنوش، منذ ولايته الأولى كوزير، أن أوقف ممارسة جميع الأنشطة المهنية أو التجارية، ولا سيما المشاركة في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة التابعة للهولدينغ العائلي.

وقرر، اليوم، كذلك الانسحاب بشكل كلي، من جميع الأنشطة بما فيها تلك المتعلقة حصريا باقتناء مساهمات في الرأسمال وتسيير القيم المنقولة، وذلك رغم غياب أي مانع قانوني.

وقد اتخذ أخنوش، قرار التخلي عن جميع أنشطة التسيير في القطاع الخاص، رغم أن القانون يسمح بذلك، متفرغا بشكل كامل للمسؤوليات الجديدة التي كلفه بها جلالة الملك.

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