في الصورة عزيز أخنوش

لتفرغه لمسؤولياته الجديدة.. أخنوش ينسحب من تسيير الهولدينغ العائلي

2021-09-13 / 10:50 صباحًا
5
هبة بريس - الرباط

قرر عزيز أخنوش، عقب تعيينه من قبل الملك محمد السادس، رئيسا للحكومة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، “قرر” الشروع في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي.

وحسب بلاغ صحفي، فقد سبق لعزيز أخنوش، منذ ولايته الأولى كوزير، أن أوقف ممارسة جميع الأنشطة المهنية أو التجارية، ولا سيما المشاركة في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة التابعة للهولدينغ العائلي.

وقرر، اليوم، كذلك الانسحاب بشكل كلي، من جميع الأنشطة بما فيها تلك المتعلقة حصريا باقتناء مساهمات في الرأسمال وتسيير القيم المنقولة، وذلك رغم غياب أي مانع قانوني.

وقد اتخذ أخنوش، قرار التخلي عن جميع أنشطة التسيير في القطاع الخاص، رغم أن القانون يسمح بذلك، متفرغا بشكل كامل للمسؤوليات الجديدة التي كلفه بها جلالة الملك.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of مشاورات تشكيل الحكومة .. “الدستوري” يعلن استعداده للمساهمة “في “المرحلة الفاصلة”

مشاورات تشكيل الحكومة .. “الدستوري” يعلن استعداده للمساهمة “في…

2021-09-13 / 6:52 مساءً
Photo of حزب إسباني يطالب باستغلال سقوط العدالة والتنمية لتعزيز العلاقات مع المغرب

حزب إسباني يطالب باستغلال سقوط العدالة والتنمية لتعزيز العلاقات…

2021-09-13 / 5:54 مساءً
Photo of أخنوش يستقبل لعنصر.. والأخير: “هذه بشارة خير”

أخنوش يستقبل لعنصر.. والأخير: “هذه بشارة خير”

2021-09-13 / 5:45 مساءً
Photo of التوافقات تبخر أحلام الدستوري ساجد بتدبير شؤون البيضاء من جديد

التوافقات تبخر أحلام الدستوري ساجد بتدبير شؤون البيضاء من…

2021-09-13 / 5:23 مساءً
Photo of بوريطة: عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي عززت علاقاته مع دول القارة

بوريطة: عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي عززت علاقاته مع…

2021-09-13 / 4:26 مساءً
Photo of أخنوش يستقبل لشكر.. والأخير: مستعدون للعطاء لإنجاح المشروع التنموي

أخنوش يستقبل لشكر.. والأخير: مستعدون للعطاء لإنجاح المشروع التنموي

2021-09-13 / 4:17 مساءً
Photo of معطيات خاصة تورط ”كابرانات الجزائر“ في اقتراف ”جريمة مالي“

معطيات خاصة تورط ”كابرانات الجزائر“ في اقتراف ”جريمة مالي“

2021-09-13 / 3:59 مساءً
Photo of جرسيف:الجغاوي يحافظ على رئاسة المجلس الجماعي والجرار يظفر بالاقليمي

جرسيف:الجغاوي يحافظ على رئاسة المجلس الجماعي والجرار يظفر بالاقليمي

2021-09-13 / 3:30 مساءً
Photo of انطلاق إيداع الترشيحات لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء

انطلاق إيداع الترشيحات لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء

2021-09-13 / 2:53 مساءً
Photo of بركة: سأناقش عرض رئيس الحكومة مع اللجان التقريرية للحزب

بركة: سأناقش عرض رئيس الحكومة مع اللجان التقريرية للحزب

2021-09-13 / 2:33 مساءً

‫5 تعليقات

  3. و هكذا تبدأ استراتيجيات الحكم و النفاق. هل يظن أننا سنؤمن بوطنيته و هو الذي كان و لا يزال تاجرا لا يحرك ساكنا لمعاناة الضعفاء و المقهورين.؟؟؟؟

  5. زواج السلطة بالمال فساد فيصبح التاجر حاكما ويصبح السياسي تاجرا ويصبح الوطن هيكل كارطوني تعصف به رياح المصالح
    نضريات فلسفية لن يزهق المغرب من قانونها والسنوات الخمس القادمة كفيلة بالبرهان للمواطن الذي مازال يئن تحت وطأة حكم تجار الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق