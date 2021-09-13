لتفرغه لمسؤولياته الجديدة.. أخنوش ينسحب من تسيير الهولدينغ العائلي
هبة بريس - الرباط
قرر عزيز أخنوش، عقب تعيينه من قبل الملك محمد السادس، رئيسا للحكومة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، “قرر” الشروع في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي.
وحسب بلاغ صحفي، فقد سبق لعزيز أخنوش، منذ ولايته الأولى كوزير، أن أوقف ممارسة جميع الأنشطة المهنية أو التجارية، ولا سيما المشاركة في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة التابعة للهولدينغ العائلي.
وقرر، اليوم، كذلك الانسحاب بشكل كلي، من جميع الأنشطة بما فيها تلك المتعلقة حصريا باقتناء مساهمات في الرأسمال وتسيير القيم المنقولة، وذلك رغم غياب أي مانع قانوني.
وقد اتخذ أخنوش، قرار التخلي عن جميع أنشطة التسيير في القطاع الخاص، رغم أن القانون يسمح بذلك، متفرغا بشكل كامل للمسؤوليات الجديدة التي كلفه بها جلالة الملك.
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5 تعليقات
أطلب من الأخ عزيز أخنوش ان يتفرغ لمنصبه الجديد فقط. إن يترك العمودية لنوابه
تفرغ إلى الصالح العام أفضل بكثير من مهامه العائلي على إعتبار أنها مرحلة عالية وغالية.لتبقى شاهدة في التاريخ
و هكذا تبدأ استراتيجيات الحكم و النفاق. هل يظن أننا سنؤمن بوطنيته و هو الذي كان و لا يزال تاجرا لا يحرك ساكنا لمعاناة الضعفاء و المقهورين.؟؟؟؟
اولى الخطوات في الاتجاه الصحيح.نتمنى لك التوفيق .وقد نسعد ان لنا رئيس وزراء في المستوى
زواج السلطة بالمال فساد فيصبح التاجر حاكما ويصبح السياسي تاجرا ويصبح الوطن هيكل كارطوني تعصف به رياح المصالح
نضريات فلسفية لن يزهق المغرب من قانونها والسنوات الخمس القادمة كفيلة بالبرهان للمواطن الذي مازال يئن تحت وطأة حكم تجار الدين