في ذكرى ميلاد طليقها.. أصالة تعلن رسميا عن زواجها من فائق حسن

2021-09-13 / 9:34 صباحًا
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أكدت النجمة السورية أصالة نصري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، (أكدت) خبر زواجها من الشاعر العراقي و مدير أعمال الفنان ماجد المهندس ” حسن فائق”.

و نشرت أصالة صورة رسمية لها مع زوجها، عبر نفس المنصة مرفوقة بالتعليق التالي”: “منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفوية لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو”

و أضافت : “نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر”.

و تابعت: “أشكر قلوبكم الطيّبة الّتي فرحت لي وبي.. وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن) كلّ ما جمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ما حبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد”

واختتمت أصالة: “ولأوّل مرّة أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي.. وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوة نقيّة تكون لبكره القريب والبعيد قصّة حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامة مايكون فيها لحظة وجع.. عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها”.

و يشار أن الإعلامية الكويتية مي العيدان، قد أعلنت مؤخرا عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، (أعلنت) عن خبر زواج الفنانة السورية أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن، و مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس.

ونشرت “مي” صورة تجمع أصالة وفائق حسن، عبر نفس المنصة مرفوقة بالتعليق التالي: “زواج الفنانة أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج”.

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