بعد تراجع إصابات كورونا.. مواطنون يطالبون برفع الإجراءات المشددة

هبة بريس - الرباط

تزامنا والانخفاض الملحوظ في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بالمغرب، طالب عدد من المواطنين، الجهات المعنية برفع الإجراءات المشددة المتخذة من طرف الحكومة.

وفي هذا الصدد، دعا مواطنون، الحكومة، الى رفع حظر التجول الليلي المفروض من الساعة التاسعة مساء، كما طالبوا باستئناف أنشطة الحمامات والقاعات الرياضية والحفلات والأعراس.

وطالب مواطنون الجهات المعنية، بتمكينهم من الدخول للأماكن العمومية والاستفادة من عدد من الخدمات طيلة ساعات اليوم بجواز التلقيح، مشددين على أن عددا من دول العالم استأنفت حياتها الطبيعية بفضل التطعيم وجواز التلقيح.

وجدد مواطنون، لفت انتباه الجهات المعنية، الى معاناة الفئات المتضررة من قرار الإغلاق وفي مقدمتها مستخدمو الحمامات والقاعات الرياضية والعاملين بقطاع الأعراس، داعين إلى ضرورة الاعلان عن استئناف هذه الأش،ة في إقرب الاجال.

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