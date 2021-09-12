الأحرار يقترب من حسم رئاسة المجلس البلدي لمدينة ”بن سليمان“

2021-09-12 / 10:42 مساءً
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هبة بريس - الرباط

يقترب حزب التجمع الوطني للأحرار، من حسم رئاسة المجلس البلدي ببنسليمان بعد تمكنه من الحصول على أغلبية تمكنه من الحصول على رئاسة المجلس البلدي.

ومن المرتقب أن ينتخب المحامي زهير فضلي رئيسا جديدا للمجلس البلدي لبنسليمان خلفا لمحمد جديرة المنتمي حديثا لحزب الاستقلال .

و تأمل ساكنة بنسليمان في تغيير حقيقي بعد الحصيلة الكارثية للمجلس السابق الذي رافقتها فضائح كبيرة في التسيير إذ أصبحت المدينة التي كانت تلقب بالمدينة الخضراء تشبه مطرحا كبيرا للنفايات، ناهيك عن غياب مرافق حيوية تستفد من الساكنة والمواطنين بن سليمان،’.

و تراهن الساكنة على المحامي زهير فضلي الذي أتتم دراسته بأمريكا ويعتبر مم بين الكفاءات المعول عليها مجموعة من الأمور بمدين بن سليمان. الذي عرفت بنيتها التحتية تدهوراً كبيرا بفعل التجاوزات الخطيرة لمافيا ”المقالع والبناء“ بالمنطقة.

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