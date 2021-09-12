تحالف مع أحزاب أخرى..فيدرالية اليسار يطرد ممثله بجماعة العرائش

هبة بريس - العرائش

أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي طرد ممثله في المجلس البلدي لمدينة العرائش، منير بوملوي، بعد انضمامه إلى التحالف الحزبي الذي تم الإعلان عنه لتسيير المجلس .

وبحسب بلاغ لحزب الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي فقد برر القرار ب”انحراف ممثل الفيدرالية عن مبادئ الإستقامة والنزاهة والوفاء لقضايا المواطنين وذلك بتحالفه مع الفاسدين والمفسدين، ودون مراعاة للتعميم الداخلي الذي ينص صراحة على عدم التحالف مع الأحزاب المخزنية والإدارية القديمة والجديدة”.

وقدم الحزب، ” اعتذاره لساكنة العرائش ولكل الاصوات الحرة والنظيفة التي ساندت رمز الرسالة” مستنكرا ماوصفه ب”خيانة هذا الممثل للمبادئ والأمانة التي ألقاها المواطنون على عاتقه”.

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