سفير المملكة بمالي يزور السائق المغربي الناجي بمستشفى “باستور”

2021-09-12 / 8:26 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قام سفير المملكة المغربية بمالي ، حسن الناصري، بزيارة السائق المغربي الناجي من الواقعة الاجرامية التي أسفرت عن مقتل سائقين مغربيين ضواحي العاصمة بامكو ، والذي يرقد حاليا بمستشفى “باستور” في حالة وصفت بالمستقرة .

وقد تم نقل السائق المغربي مساء اليوم الاحد على الساعة الرابعة عصرا على متن سيارة اسعاف قادمة من المستوصف ااذي كان يرقد فيه بمنطقة “ديدنني “إلى مستشفى باستور بباماكو المالية، وذلك بعد قضائه ساعات بالمستوصف الذي لا تتوفر فيه الشروط الصحية لتقديم الاسعافات للناجي الوحيد من حادث اطلاق النار امس.

وعلم لدى سفارة المغرب بباماكو أن سائقين مغربيين قتلا بالرصاص من قبل عناصر مسلحةترتدي أقنعة فيما أصيب آخر بجروح ونجا سائق رابع، السبت داخل التراب المالي

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