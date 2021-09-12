قطر أول دولة عربية تلقح مواطنيها بالجرعة الثالثة المعززة

هبة بريس - وكالات

وافقت وزارة الصحة القطرية على إعطاء جرعة ثالثة من لقاحي التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) “فايزر وبيونتيك” و”موديرنا” للأفراد الذين يعانون من بعض أمراض نقص المناعة.

وقالت الوزارة إن موافقتها تأتي تماشيًا مع التصريح الذي أصدرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرًا وموافقة مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة بهذا الشأن، حيث تنطبق الجرعة الثالثة فقط على الأفراد المصابين بنقص المناعة الشديد والمعرضين بشكل خاص للمضاعفات الخطيرة لعدوى (كوفيد-19).

ونوهت بأن الأفراد من هذه الفئة أكثر عرضة لخطر الإصابة بحالة مرضية خطيرة ومطولة في حال الإصابة بفيروس كورونا لأنهم قد لا يحصلون على نفس مستوى المناعة بعد تلقي جرعتين من اللقاح مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من نقص المناعة.

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