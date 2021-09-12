وزارة التربية الوطنية تعلن الشروع في بث دروس المراجعة والتثبيت ابتداء من غد الاثنين
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، أنها ستشرع في بث حصص المراجعة والتثبيت لفائدة تلاميذ الابتدائي والاعدادي والثانوي التأهيلي عبر القنوات التلفزية “الثقافية” و”العيون” و”الأمازيغية ابتداء من يوم غد الاثنين 13 شتنبر 2021.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنها تنهي إلى علم جميع التلميذات والتلاميذ والأمهات ، أنه سيتم، ابتداء من يوم غد الإثنين 13 شتنبر 2021، الشروع في بث دروس المراجعة والتثبيت بالنسبة للأسلاك التعليمية الثلاثة ( الابتدائي والإعدادي والثانوي) عبر القنوات التلفزية ” الثقافية” و “العيون” و “الأمازيغية”، وذلك وفق البرمجة التالية:
– العيون: تعمل على بث دروس موجهة إلى تلميذات وتلاميذ المستوى التعليمي الابتدائي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء.
– الأمازيغية : تخصص لبث دروس تهم المستوى التعليمي الثانوي الإعدادي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 والنصف زوالا.
– الثقافية : تقوم ببث دروس موجهة إلى تلميذات وتلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 06 مساء.
10 تعليقات
مخدمتش الأمازيغية و العيون في التلفاز
هذآ الدعم نريده في المدارس للإستفادة أكثر.
هي بالفعل مجهودات رائعة جدا تقوم بها وزارة التربية والتعليم ولكن في نظري يكون حظوري أحسن من أجل الاستفادة اكثر ..
نتمنى أن لآ تؤجل الدراسة لأن التلاميذ يئسوا من الجلوس في منازلهم .وهذا الدعم يجب على الحكومة الجديدة ان تقوم بمبدرات مع تنسيق وزارة التربية والتعليم وكذا المدارس العمومية بالاخص .ليكون حظوري في المدرسة.
هي مبادرة جيدا حتى نسترجع ماضع من الدروس في السنة الماضية ولهذا يجب على كل التلاميذ بالانخراط في هذآ التربوي الرائع .وفي المستوى
نتمنى النجاح والتوفيق للتلاميذ كما نرجوا ان تمر الدراسة هذه السنة في ظروف ملائمة انشاءالله.
إن هذا التوقيت غير ملائم بالنسبة للتلاميذ . يجب عليكم تغير التوقيت وجزاكم الله خيرا.
نريد التغير في قطاع التربية والتعليم وليس بهذا الشكل . الاباء مطالبين الوزارة باسنادهم مادبا اكثر من معنويا.
نتمنى من الحكومة المقبلة إعطاء كل أهمية لهذا القطاع والنهوض بالتعليم الحظوري وكذالك الأهمية الكبرى التعليم في القرى …..نريد تحسين الأوضاع في هذآ القطاع…..
التعليم في المغرب جد متدهور نريد الإصلاح والتغير لمستقبل أفضل بكثير من السابق لأن كوفيد 19 حطمت التعليم وبالاخص القرى الذين لا حولة لهم ولا قوة الا بالله العلي العظيم .