وزارة التربية الوطنية تعلن الشروع في بث دروس المراجعة والتثبيت ابتداء من غد الاثنين

2021-09-12 / 7:49 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، أنها ستشرع في بث حصص المراجعة والتثبيت لفائدة تلاميذ الابتدائي والاعدادي والثانوي التأهيلي عبر القنوات التلفزية “الثقافية” و”العيون” و”الأمازيغية ابتداء من يوم غد الاثنين 13 شتنبر 2021.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنها تنهي إلى علم جميع التلميذات والتلاميذ والأمهات ، أنه سيتم، ابتداء من يوم غد الإثنين 13 شتنبر 2021، الشروع في بث دروس المراجعة والتثبيت بالنسبة للأسلاك التعليمية الثلاثة ( الابتدائي والإعدادي والثانوي) عبر القنوات التلفزية ” الثقافية” و “العيون” و “الأمازيغية”، وذلك وفق البرمجة التالية:

– العيون: تعمل على بث دروس موجهة إلى تلميذات وتلاميذ المستوى التعليمي الابتدائي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء.
– الأمازيغية : تخصص لبث دروس تهم المستوى التعليمي الثانوي الإعدادي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 والنصف زوالا.

– الثقافية : تقوم ببث دروس موجهة إلى تلميذات وتلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 06 مساء.

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