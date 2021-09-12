السائق المغربي الناجي من الاعتداء الارهابي بمالي يصل الى مستشفى “باستور”ببماكو

2021-09-12 / 7:15 مساءً
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هبة بريس - الرباط

نقل السائق المغربي ، محمد واكريم ، الناجي من العملية الاجرامية التي أدت الى مقتل سائقين مغربين ، الى مستشفى “باستور”بالعاصمة المالية “بامكو” ، وذلك بتعليمات وإشراف سفارة المملكة بدولة مالي.

وقد تم نقل السائق المغربي مساء اليوم الاحد على الساعة الرابعة عصرا على متن سيارة اسعاف قادمة من المستوصف ااذي كان يرقد فيه بمنطقة “ديدنني “إلى مستشفى باستور بباماكو المالية، وذلك بعد قضائه ساعات بالمستوصف الذي لا تتوفر فيه الشروط الصحية لتقديم الاسعافات للناجي الوحيد من حادث اطلاق النار امس.

وعلم لدى سفارة المغرب بباماكو أن سائقين مغربيين قتلا بالرصاص من قبل عناصر مسلحةترتدي أقنعة فيما أصيب آخر بجروح ونجا سائق رابع، السبت داخل التراب المالي.

الفعل الاجرامي وقع بينما كان سائقوا الشاحنات المغاربة متوجهين بشاحنات محملة بالبضائع إلى باماكوعلى مستوى بلدة ديديني على بعد 300 كلم من العاصمة المالية بماكو، عندما اعترضتهم مجموعة مسلحة من عدة أفراد كانت مختبئة بين الأشجار على جنبات الطريق فأطلقت الرصاص في اتجاه السائقين المغاربة.

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‫4 تعليقات

  1. لن و لم تتحمل السلطات المالية حتى عناء و ثمن نقله للمستشفى .طز كنقيلو نصدقو عليهم و نعاونوهوم بدون نتيجة. الحسن الثاني الله ارحمو كان عارف حقيقة الافارقة، لا ثقل لهم سياسيا و الغدر و العمالة عندهم عادي جدا.قارة غارقة في المصائب، نضيع وقتنا و ثرواتنا عليهم.

  4. على المخابرات المغربية أن تصطاد هذه الخنازير التي تريد ضرب اقتصادنا وتسليح وتدريب اصحاب الشاحنات لكي يدافعوا ان أنفسهم. وكذلك الرد على العدو المعروف عندنا بالطريقة المناسبة.

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