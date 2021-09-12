البابا فرانسيس يحذر من معاداة السامية أثناء زيارة للمجر

2021-09-12 / 7:12 مساءً
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هبة بريس - وكالات

حذر البابا فرانسيس، خلال زيارة قصيرة إلى المجر، من أن خطر معاداة السامية “لا يزال كامنا” في أوروبا.

وجاء تحذير البابا خلال حديث له عقب لقائه برئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الشعبوي والمناهض للهجرة، والذي اختلف معه بشكل شديد وواضح بشأن قضية اللاجئين.

ويُتهم أوربان باتخاذ مواقف معادية للسامية، لكنه وصف هذه الاتهامات بـ”السخيفة”.

وفي منشور على فيسبوك، قال رئيس الوزراء إنه “طلب من البابا فرانسيس ألا يدع المجر المسيحية تضعف وتهلك”

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