سائق مغربي ناجي :المسلحون الذين هاجمونا بمالي سحناتهم بيضاء
هبة بريس - الرباط
قال سائق مغربي ناجي من الواقعة الارهابية التي أسفرت عن مقتل سائقين مغربيين وجرح آخرين بدولة مالي ، أن المسلحين الذين هاجموا الشاحنات ، بشرتهم بيضاء .
وأضاف السائق الناجي من العملية الارهابية ، في فيديو منشور على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ، أن الملسحين الذين كانوا يرتدون لباس واق من الرصاص وأقنعة عسكرية بدت سحناتهم بيضاء وهو مايوحي بتدبير العملية الارهابية من طرف جهات خارجية لها أيادي داخل دولة مالي .
ويشكل حادث اعتراض طريق شاحنات تجارية مغربية في مالي و اغتيال سائقيها تطور خطير يتطلب تدخل منظمة التجارة العالمية و الاتحاد الافريقي و هدفه ضرب المصالح الإقتصادية للمغرب و تعطيل صادراته لعموم إفريقيا.
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7 تعليقات
C’est l’armée algérienne qui est derrière ce drame
L’Algerie veut nuire aux exportations marocaines vers l’Afrique
Il faut que le maroc interviens à ce niveau
وهل هناك شك كل المؤشرات تدل على دلك انه النظام الارهابي
قلتها في اول تعليق ان من المستحيل ان يفعلها اصحاب الارض بمعرفتي هذه المنطقة التي لا تبعد كثيرا عن باماكو فلهم علاقة طيبة مع الساءقين المغاربة كما قلت و وجهت اتهامي مباشرة للمخابرات الجزاءرية الخبيثة فالاوراق بدات تتكشف الموضوع ضرب مصالح المغرب لا يجب السكوت عن هذا الارهاب فالدولة المغربية و وساءل الاعلام يجب عليها توجيه الاتهام مباشرة لجارة السوء
ايادي جزاءرية وراء هدا الحادث لن تنالو مبتغاكم يا شردمة الأوباش
الجزائر بكل غبائها هي المتهم الوحيد و الأوحد في هذا الهجوم. ستظهر التحريات ذلك.
يجب الضرب بيد من حديد على شرذمة الجزائر و مخابراتها
هذا العمل الإرهابي هو ضرب لمصالح المملكة الاقتصادية بالإضافة إلى ذلك فهي رسالة من الجزائر تريد من خلالها أن توصل رسالة إلى المغرب انها تعلن حرب مفتوحة في الزمان والمكان
هذه حرب عصابات، و هذه التقنية يعتمدها حزب الله اللبناني و هو ما يوحي أن إيران و الجزائر و البوليساريو يترصدون بمصالح المملكة
بصمات DRS الارهابية واضحة وضوح الشمس. الكبرنات متعطشون للحرب والدم والازمة تنتعش الطحالب