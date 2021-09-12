متأثرا بجروح خطيرة..وفاة قائد قوات مساعدة بعد تدخل ضواحي طنجة

2021-09-12 / 6:21 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

توفي قائد تابع لجهاز القوات المساعدة ، متأثرا بجروح خطيرة كان قد أصيب بها أثناء تدخل للجهاز بمنطقة النونويش ضواحي طنجة.

الضحية كان قد أدخل مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة لتلقي الاسعافات إثر اصابات خطيرة تعرض لها من طرف أحد المواطنين أثناء تدخل لهدم منزل مخالف في ملكية هذا الأخير .

وقامت الجهات المختصة بإيقاف الجاني بعين المكان، حيث سيتم توجيه تهمة القتل غير العمد له.

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تعليق واحد

  1. رحم الله الفقيد عنه نتيجة حقوق الانسان التي اعطيت لمن لا يستحقها اللهم احفظ جميع الساهرين علي امن البلاد ياريت لو طبق حكم الاعدام في حق هذا القاتل الذي قتل واحد من رجال الدولة الاوفياء وعاش الملك

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