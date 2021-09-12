منار السليمي : المخابرات الجزائرية والبوليساريو وراء جريمة قتل سائقين مغاربة بمالي
اتهم عبد الرحيم منار السليمي ،رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني ، المخابرات الجزائرية وجبهة البوليساريو الانفصالية بالوقوف وراء الجريمة الارهابية التي أدت الى مقتل سائقين مغربيين وإصابة اخرين بدولة مالي .
وأشار السليمي في تدوينة له على حسابه بموقع فايسبوك أن الأشخاص الذين هاجموا وقتلوا السائقين المغربيين معروفون يتزعمهم إرهابي من البوليساريو متزوج من مالية ويشتغل بتوجيهات من طرف المخابرات الجزائرية الموجودة على الحدود المالية.
وأضاف السليمي أن الارهابي المنتمي لجبهة البوليساريو حضر مجموعة أشخاص مرتبطين به اللقاءات التي نظمها لعمامرة في زيارته الأخيرة لمالي، لقاءات جرت داخل سفارة الجزائر بباماكو، مشيرا الى أن هذه المعلومات تكشف عن خطة الحرب التي بدأ النظام العسكري الجزائري في تنفيذها ضد المغرب باستعمال أشخاص من البوليساريو، وهي خطة إرهابية يوجد وراءها الجنرال توفيق مدين وخالد نزار وشنقريحة الذين لهم علاقة بالتنظيمات الإرهابية الموجودة في الساحل وبقيادات هذه التنظيمات المنتمين للجزائر ولمخيمات تندوف.
السليمي ربط الواقعة الارهابية بزيارة وزير خارجية الجزائر الاخيرة لمالي حيث اجتمع لعمامرة بعدد من الاشخاص ببسفارة الجزائر بمالي ، لافتا – نمار السليمي – الى ان هذه الزيارة كانت بغرض الترتيب لضرب المصالح المغربية بافريقيا.
4 تعليقات
من له مصلحة في قتل المغاربة ليس في مالي فحسب ولكن في كل افريقيا انه النظام الجزائري بعد ان فشل في مخططاته في وقف توسع وتطور انشطةالمغرب والمغاربة الاقتصادية السياسية وانتقلواالى تكبيق اساليب الارهابيين والقتلة والمجرمين
لكن هيهات ان تنجح في ذلك ولو استقطبت كل ارهابيي ومجرميي العالم
مجرد تساؤل.
ما هو تحدي العثماني !!!؟؟؟
في 18/07/2021، لما تم فضح المغرب بالتجسس في ما بات يعرف بفضيحة بيغاسوس وتدولته 17وسيلة إعلامية ذات مصداقية عالمية وتنتمي لدول حليفة للمغرب من بينها لوموند الفرنسية وغارديان البريطانية و واشنطن بوست الأمريكية وزود دويتشه تسايتونغ الألمانية، إلى جانب منظمة العفو الدولية وفوربيدن ستوريز.
تحدى رئيس الحكومة المغربية السيد العثماني كل من يثبت ضلوع المغرب في الفضيحة بقوله:
“فإنها (الحكومة المغربية) ترفع…تحدي تقديم أدلة واقعية علمية قابلة للفحص بواسطة خبرة وخبرة مضادة مهنية، محايدة ومستقلة، تثبت صحة ما تم ادعاؤه.” انتهى الاقتباس.
وأنا اتحدي منار السليمي بنفس التحدي.
أما الكلام فهو ببلاش، ويستطيع من خلاله السليمي وغيره أن ينكر وجود الشمس منتصف النهار.
في الصميم ،تخمينات لا غبار عليها .هذه لمسات العصابة ، وكما يقول المثل ،كما تدين تدان ،قضية وقت ،ليس الا .
انا مواطن عادي ولا اقبل هدا الكلام كيف يعقل ان المغرب بكل قوته الإستخباراتية يقف عاجزا امام الارهابيين ولا ياخد احتياطاته لكتب هاته الأمور انه تقصير خطير وغير مهني