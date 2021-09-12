ارتفاع المداخيل الجمركية بنسبة 26,6 في المائة عند متم شهر غشت 2021

2021-09-12 / 5:22 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت عند متم شهر غشت 2021 حوالي 45,79 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 26,6 في المائة، مقارنة مع متم شهر غشت 2020.

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية برسم شهر غشت، أن هذا الارتفاع يعزى إلى المبالغ المستردة، والاعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 60 مليون درهم عند متم شهر غشت 2021، مقابل 66 مليون درهم سنة قبل ذلك.

وأضافت أن المداخيل الصافية للحقوق الجمركية بلغت عند متم شهر غشت الماضي 7,546 مليار، أي بارتفاع 32,5 في المائة، أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والاعفاءات، والضرائب المستردة ب16 مليون درهم، فيما انخفضت الحقوق الجمركية عند متم شهر غشت 2020 ب5,3 في المائة مقارنة بمتم شهر غشت 2019.

وبخصوص المداخيل الآتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد أوضح المصدر ذاته أنها بلغت 27,36 مليار درهم عند متم شهر غشت 2021، بارتفاع نسبته 25,6 في المائة، فيما سجلت المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد 4 ملايين درهم في متم شهر غشت 2021 مقابل 10 ملاين درهم سنة قبل ذلك.

وأشارت الى أن المداخيل الصافية لضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتوجات الطاقية بلغت 10,882 مليار درهم في متم شهر غشت 2021، مقابل 8,703 مليار درهم سنة قبل ذلك

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