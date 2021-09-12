زوجة السائق الذي نجا من الموت بأعجوبة في مالي تحكي ماوقع، وتطالب بعلاج زوجها داخل المغرب

2021-09-12 / 4:55 مساءً
0

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تفاصيل خطيرة بخصوص مجزرة السائقين بمالي على لسان الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي

تفاصيل خطيرة بخصوص مجزرة السائقين بمالي على لسان الكاتب…

2021-09-12 / 6:44 مساءً
Photo of الداخلة… خروج عشرات من المواطنين مطالبين ببقاء ”الخطاط ينجا“ في منصبه

الداخلة… خروج عشرات من المواطنين مطالبين ببقاء ”الخطاط ينجا“…

2021-09-12 / 5:30 مساءً
Photo of خال سائق الشاحنة المقتول بمالي يكشف التفاصيل والعائلة تطالب بجثته لدفنها بالمغرب

خال سائق الشاحنة المقتول بمالي يكشف التفاصيل والعائلة تطالب…

2021-09-12 / 5:29 مساءً
Photo of تجمهر كبير وشهادات عن الراحل ياسين الداودي من قلب مسقط راسه بكيسر ضواحي سطات

تجمهر كبير وشهادات عن الراحل ياسين الداودي من قلب…

2021-09-12 / 4:05 مساءً
Photo of حسرة وشهادات مؤثرة.. مشاهد من جنازة الراحل ياسين الداودي

حسرة وشهادات مؤثرة.. مشاهد من جنازة الراحل ياسين الداودي

2021-09-12 / 2:25 مساءً
Photo of بحضور التجمعي بوسعيد ألاف المواطنين يشيعون جنازة الراحل ياسين الداودي

بحضور التجمعي بوسعيد ألاف المواطنين يشيعون جنازة الراحل ياسين…

2021-09-12 / 1:53 مساءً
Photo of إطار بوزارة العدل متقاعد يقدم شهادة مؤثرة في حق ياسين الداودي

إطار بوزارة العدل متقاعد يقدم شهادة مؤثرة في حق…

2021-09-12 / 1:06 صباحًا
Photo of لحظة وصول جنازة ياسين الداودي.. اغماءات وبكاء ودعوات بكشف حقيقة الوفاة

لحظة وصول جنازة ياسين الداودي.. اغماءات وبكاء ودعوات بكشف…

2021-09-12 / 12:27 صباحًا
Photo of لحظة ايقاف متهم بسرقة دراجة نارية بعين السبع

لحظة ايقاف متهم بسرقة دراجة نارية بعين السبع

2021-09-11 / 11:46 مساءً
Photo of نزيلة بمركز نساء في وضعية صعبة تكشف حقائق صادمة:”تا يعطيونا ماكلة بيريمي “

نزيلة بمركز نساء في وضعية صعبة تكشف حقائق صادمة:”تا…

2021-09-11 / 7:44 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق