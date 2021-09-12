تسجيل 1953 إصابة و58 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

هبة بريس _ الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1953 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضي

وبالرقم اعلاه ، يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 904.647 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 58 وفاة ليصل العدد إلى 13.546، بينما تم التأكد من 4258 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 857.655.

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