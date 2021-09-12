تسجيل 1953 إصابة و58 وفاة جديدة بـ”كورونا” في 24 ساعة
هبة بريس _ الرباط
اعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1953 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضي
وبالرقم اعلاه ، يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 904.647 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 58 وفاة ليصل العدد إلى 13.546، بينما تم التأكد من 4258 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 857.655.
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9 تعليقات
نتمنى أن يدوم هذا الانخفاض في الوفيات والاصابات حتى تصل الى صفر حالة بإذن الله.
اعتقد انها أرقام وهمية فقط إنها سياسة الحكومة الجديدة ترقبوا بعد الدخول المدرسي وستروا!!!!! هههههههه
. كل ما بوسعنا هو الترحم على ضحايا فيروس كوفيد 19 . اللهم ارحمهم واغفر لهم واسكنهم فسيح جناتك بارب يآرب آمين يارب العالمين
معطيات غير صحيحة نريد التفاصيل وتفسير لهذا الانخفاظ بالاخص عندما عين السيد اخنوش على الرئاسة لاحظنا هذآ الانخفاض المفاجئ.هههههه
على هذا الحال اذن سنعود الى حياتنا الطبيعية بإذن الله وستفتح المساجد بصفة نهائية .
لم تنتهي من هذه السيناريوهات اليومية في تلاعبكم بالارقام ولا تراعون نفسية المواطنين حسبي الله ونعم الوكيل فيكم .
ألم تنتهوا من هذآ المسلسل المتعلق ب كوفيد 19 كورونا كل يوم مرة في ارتفاع الاصابات والوفيات ومرة أخرى في انخفاض المواطن مل من تلاعبكم بالارقام الى أين ستصلون باكاذيبكم الانتخابات انتهت فماذا تريدون بعد؟؟؟؟؟؟
أي تفسير لهذا هل هو اكتضاض المقاهي او الشواطئ او الشوارع او عيد الاضحى الذي مر ……. ام ماذاعاليس هذآ حماق ؟؟؟هناك غموض وراء ذالك!!!!!!
اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس بصفة نهائية يارب كي تعم الفرحة والسرور على بيوت المغاربة والمسلمين والمسلمات يآرب ونعود إلى حياتنا الطبيعية وترجع المياه إلى مجراها الطبيعي وتزدهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لبناء مغرب أفضل بكثير من السابق بإذن الله تعالى