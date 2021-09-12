الأصول الاحتياطية للمغرب تتجاوز 312 مليار درهم

2021-09-12 / 4:02 مساءً
0
هبة بريس _ اقتصاد

ذكر بنك المغرب، أنه إلى غاية 3 شتنبر الجاري، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة 312,4 مليار درهم، ما يمثل استقرارا من أسبوع إلى آخر، وارتفاعا بنسبة 5,3 في المائة على أساس سنوي.

جاء ذلك في المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب للفترة الممتدة من 2 إلى 8 شتنبر الجاري، حيث أوضح أن سعر صرف الدرهم ظل مستقرا تقريبا أمام الأورو والدولار الأمريكي.

وقال البنك إنه ضخ ما مجموعه 94,4 مليار درهم، منها 35,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض، و30,9 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و26,7 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و1 مليار درهم برسم عمليات مبادلة الصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، أورد المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 المائة في المتوسط

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و”بريد كاش” و”بريد بنك”

توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و”بريد…

2021-09-10 / 11:05 صباحًا
Photo of “حماية المستهلك” تستنكر الزيادات في أسعار المواد الغذائية

“حماية المستهلك” تستنكر الزيادات في أسعار المواد الغذائية

2021-09-08 / 9:56 صباحًا
Photo of المغرب واسرائيل .. تبادل تجاري وصل 20.8 مليون دولار،

المغرب واسرائيل .. تبادل تجاري وصل 20.8 مليون دولار،

2021-09-05 / 9:44 صباحًا
Photo of بالأرقام .. تراجع النشاط الصناعي في يوليوز الماضي

بالأرقام .. تراجع النشاط الصناعي في يوليوز الماضي

2021-09-04 / 10:59 صباحًا
Photo of ودائع الأسر لدى البنوك المغربية تتجاوز 772 مليار درهم

ودائع الأسر لدى البنوك المغربية تتجاوز 772 مليار درهم

2021-09-03 / 7:19 مساءً
Photo of الصناعة النووية.. المغرب وهنغاريا يعززان تعاونهما في مجال التدريب

الصناعة النووية.. المغرب وهنغاريا يعززان تعاونهما في مجال التدريب

2021-09-03 / 5:27 مساءً
Photo of مجموعة Stellantis لتصنيع السيارات تطور منظومتها الصناعية بالمغرب

مجموعة Stellantis لتصنيع السيارات تطور منظومتها الصناعية بالمغرب

2021-09-03 / 11:52 صباحًا
Photo of بمشاركة المغرب..عرض تجارب حماية المنتجات وتقييم المطابقة

بمشاركة المغرب..عرض تجارب حماية المنتجات وتقييم المطابقة

2021-09-02 / 1:18 مساءً
Photo of مشروع قانون المالية 2022.. الأولوية لتسريع أوراش إصلاح الإدارة

مشروع قانون المالية 2022.. الأولوية لتسريع أوراش إصلاح الإدارة

2021-09-01 / 9:57 مساءً
Photo of تحويلات مغاربة الخارج تسجل طفرة خلال النصف الاول من 2020

تحويلات مغاربة الخارج تسجل طفرة خلال النصف الاول من…

2021-09-01 / 9:37 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق