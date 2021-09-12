الأصول الاحتياطية للمغرب تتجاوز 312 مليار درهم

هبة بريس _ اقتصاد

ذكر بنك المغرب، أنه إلى غاية 3 شتنبر الجاري، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة 312,4 مليار درهم، ما يمثل استقرارا من أسبوع إلى آخر، وارتفاعا بنسبة 5,3 في المائة على أساس سنوي.

جاء ذلك في المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب للفترة الممتدة من 2 إلى 8 شتنبر الجاري، حيث أوضح أن سعر صرف الدرهم ظل مستقرا تقريبا أمام الأورو والدولار الأمريكي.

وقال البنك إنه ضخ ما مجموعه 94,4 مليار درهم، منها 35,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض، و30,9 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و26,7 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و1 مليار درهم برسم عمليات مبادلة الصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، أورد المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 المائة في المتوسط

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