مقتل شخص وإصابة آخرين في اعتداء بالسكين ضواخي تاونات

هبة بريس _؛ فاس

قتل شخص في الخمسينيات من العمر وأصيب شخصان آخران بجروح بليغة في اعتداء بالسلاح الأبيض نفذه شخص يبلغ من العمر حوالي 60 سنة، على بعض المصلين بعد انتهاء صلاة المغرب بمسجد دوار “اولاد بوسعدان”؛ التابع لجماعة عين معطوف في إقليم تاونات.

وحسب ما أوردته مصادر ” هبة بريس “، فإن التحريات الأولية حول هذه الجريمة، التي وقعت وسط مركز جماعة المذكورة، تفيد بأنها جاءت نتيجة تصفية حسابات شخصية قديمة بين المشتبه فيه و أحد المصابين. قبل أن يتعرض الهالك، على يد غريمه، لضربة قاتلة عجلت بوفاته. مشيرة إلى أن الجاني كان خلال تنفيذه الهجوم في حالة هستيريا حادة إذ بدأ يهدد كل من يحاول أن يقترب منه حيث أصاب شخصان آخران بجروح بليغة و الضحية الذي أرداه قتيلا على الفور

وفور علمها بالخبر انتقلت عناصر الدرك الملكي لعين عائشة إلى مكان الواقعة بحيث تم تحت الإشراف الميداني لقائد سرية الدرك الملكي بتاونات من توقيف المشتبه فيه فترة قصيرة من وقوع الجريمة، موازاة مع ذلك، تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي بناء على أمر من النيابة العامة، بينما نقل المصابان على عجل نحو قسم الإنعاش في المركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني

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