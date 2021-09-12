مقتل شخص وإصابة آخرين في اعتداء بالسكين ضواخي تاونات
تاونات
قتل شخص في الخمسينيات من العمر وأصيب شخصان آخران بجروح بليغة في اعتداء بالسلاح الأبيض نفذه شخص يبلغ من العمر حوالي 60 سنة، على بعض المصلين بعد انتهاء صلاة المغرب بمسجد دوار “اولاد بوسعدان”؛ التابع لجماعة عين معطوف في إقليم تاونات.
وحسب ما أوردته مصادر ” هبة بريس “، فإن التحريات الأولية حول هذه الجريمة، التي وقعت وسط مركز جماعة المذكورة، تفيد بأنها جاءت نتيجة تصفية حسابات شخصية قديمة بين المشتبه فيه و أحد المصابين. قبل أن يتعرض الهالك، على يد غريمه، لضربة قاتلة عجلت بوفاته. مشيرة إلى أن الجاني كان خلال تنفيذه الهجوم في حالة هستيريا حادة إذ بدأ يهدد كل من يحاول أن يقترب منه حيث أصاب شخصان آخران بجروح بليغة و الضحية الذي أرداه قتيلا على الفور
وفور علمها بالخبر انتقلت عناصر الدرك الملكي لعين عائشة إلى مكان الواقعة بحيث تم تحت الإشراف الميداني لقائد سرية الدرك الملكي بتاونات من توقيف المشتبه فيه فترة قصيرة من وقوع الجريمة، موازاة مع ذلك، تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي بناء على أمر من النيابة العامة، بينما نقل المصابان على عجل نحو قسم الإنعاش في المركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني
10 تعليقات
المفروض أنهم في حماية الله فلماذا لم يحميهم ? لماذا لم يقل لقلب المجرم توقف فيتوقف قبل ان يصل اليهم كن فيكون .إذا يجب الوقوف واعادة النظر
لآ حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم فهؤلاء الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الافعال الإجرامية نتمنى من الحكومة الجديدة ان تجد حلا لهذه الحوادث لقد انتشرت في الآونة الأخيرة كثرت بالمغرب هل أصبح المغرب بلد الاجرام…؟؟؟
أصبحنا نسمع كل يوم بجرائم متتابعة مما خلفت الرعبة لدى المغاربة يجب على الدولة المغربية ان تكثر الأمن في كل احياء وازقة المدن الكبرى والصغرى حتى يعم الاستقرار في البلاد.
إن الانتقام وتصفية الحسابات بين المجرم والضحية يؤديان الى ارتكاب الجريمة البشعة بدون شعور لأن المجرم في تلك اللحظة يكون مغلغل على الضحية ..
رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته يارب ورزق اهليه الصبر والسلوان وإن لله وانا اليه راجعون.
نلاحظ عندما تحدث جريمة او حادثة سير مروعة بدل ان ينقدوه استعجالا لينقدوا حياته للأسف الشديد ينقلونه الى مستشفى الجامعي بفاس وفي طريقهم ينقذ أنفاسه الأخيرة سؤالي في مدينة تاونات لم يوجد فيها مستشفيات ذو كفاءات عليا لتستقبل مثل هذه الحالات الحرجة والخطيرة التي يكون فيها المصاب مابين الحياة والموت؟؟؟؟؟؟؟
البطالة والتشرد والفقر والمخدرات وغيرها من الأفعال الشيطانية هي التي تسبب في ارتكاب الأخطاء والافعال الإجرامية لهذا يجب على الحكومة الجديدة أول تغير تقوم به هو مشكل البطالة وظاهرة التشرد لتحارب الفساد حى يعم الامن والأمان والاستقرار في جميع أنحاء المملكة المغربية
المجرمون الذين يخرجون من السجون هم الأكثر شيوعا في ارتكاب الجرائم البشعة في بلادنا . رغم أنهم سجنوا ولم يأخذ العبرة من سجنهم ولم يتوبوا .
إن لله وإن إليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل فيهم قال تعالى في كتابه (من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا…..)لاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق…..)
نطالب بالامن والأمان والاستقرار والحماية من الحكومة الجديدة وانتهى الكلام.