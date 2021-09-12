اصالة تتزوج لرابع مرة من شاعر عراقي

هبة بريس

تداولت أنباء عن زواج المطربة أصالة نصري، من الشاعر العراقي حسن فايق مدير أعمال المطرب ماجد المهندس، ويعد هذا الزواج هو الرابع للمطربة أصالة.

وكانت أصالة قد أعلنت عن انفصالها من المخرج طارق العريان في 6 يناير 2020، بعد أن تزوجوا في 2006، حيث دام الزواج لمدة 14 عاما، وأنجبت منه التوأم أدم وعلي

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