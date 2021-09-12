اصالة تتزوج لرابع مرة من شاعر عراقي
هبة بريس
تداولت أنباء عن زواج المطربة أصالة نصري، من الشاعر العراقي حسن فايق مدير أعمال المطرب ماجد المهندس، ويعد هذا الزواج هو الرابع للمطربة أصالة.
وكانت أصالة قد أعلنت عن انفصالها من المخرج طارق العريان في 6 يناير 2020، بعد أن تزوجوا في 2006، حيث دام الزواج لمدة 14 عاما، وأنجبت منه التوأم أدم وعلي
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3 تعليقات
المطلقة سبع مرات تقدم لكم البيت السعيد
اش بقا ما يتزوج فيها هاديك الجلدة. ؟
الذين يسبون أصالة واش عارفين بأن أمكم خديجة تزوجت ثلاث مرات وانتم تقدسونها ونبيكم تزوج نساء سبق لهن ان تزوجن أكثر من ثلاث مرات وانتم تقدسوهن.
ما هذا التناقض ?