مرصد يدخل على خط مقتل مغربيين بمالي.

2021-09-12 / 1:57 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

دخل المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني على خط مقتل ساىقين
مغربين بمالي حيث دعا حكومة عزيز أخنوش المرتقبة بتبني قضايا “هاته الفئة الحيوية والنشيطة

ودعا المرصد ذاته أعضاء المركز الإفريقي لحقوق الإنسان للتدخل العاجل وتعيين لجنة خاصة للتحقيق في مقتل سائقين مهنيين يعملان في النقل الدولي بمالي.

وحث كافة سائقي النقل الدولي وجمعياتهم على التآزر والتضامن معا لمتابعة مجريات التحقيق في هاته الجريمة وكذا التضامن مع فئة سائقي النقل الدولي اتجاه الصحراء في جميع قضاياهم وعلى رأس القضايا قضية أمنهم أثناء قيامهم بعمليات النقل.

واعلنت سفارة المغرب ببماكو أن سائقين مغربيين قتلا بالرصاص من قبل عناصر مسلحة فيما أصيب آخر بجروح ونجا سائق رابع، السبت داخل التراب المالي، بينما كانوا متوجهين بشاحنات محملة بالبضائع إلى بماكو.

واضافت ان الحادث وقع على مستوى بلدة ديديني على بعد 300 كلم من العاصمة المالية بماكو، عندما اعترضتهم مجموعة مسلحة من عدة أفراد كانت مختبئة بين الأشجار على جنبات الطريق فأطلقت الرصاص في اتجاه السائقين المغاربة.
وقد تم نقل السائق المصاب لأحد المستشفيات المحلية لتلقي العلاجات الأولية ولا تدعو حالته للقلق.

وبحسب شهود عيان فإن المهاجمين كانوا مقنعين ويرتدون واقيات من الرصاص ولديهم أجهزة اتصال لاسلكي، كما أنهم لم يقوموا بسرقة أية أغراض إذ لاذوا بالفرار مباشرة بعد ارتكاب جرمهم.

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